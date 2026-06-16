Неймар ще става баща за пети път

Звездата на Бразилия Неймар и Бруна Бианкарди очакват третото си дете. Двойката сподели очарователно видео в Ютюб, в което участват дъщерите им Мави и Мел, както и синът на Неймар – Дави, превръщайки семейния момент в публично разкритие. В клипа семейството със завързани очи размазва торта, а розовата изненада вътре потвърждава, че очакват още едно момиче. Неймар и Бруна запечатват момента с целувка, а свидетели на щастливото събитие стават техни роднини и близки приятели.

С новото попълнение Неймар ще стане баща за пети път. Той вече има син Дави Лука (от Каролина Дантас) и дъщеря Елена (от Аманда Кимбърли), в допълнение към Мави и Мел от Бруна. Новината идва след период на онлайн спекулации. Дни по-рано лекарят на Бруна, Присила Палацо, публично отрече слуховете за бременност, като отбеляза плоския корем на Бруна и лека диастаза след скорошното раждане.

„Не се шегувайте с мен, грижа се за това тяло, откакто Мел беше на 40 дни. Бруна има плосък корем, само лека естествена диастаза от две много близки раждания, не е бременна. Въпреки че бих се радвала на един малък Неймар-младши“, коментира тя.

Хронология на връзката и семейството

Връзката на Неймар и Бруна стана публично достояние през 2021 г. и беше потвърдена през 2022 г. Партньорството им премина през възходи и падения. През 2023 г. се появиха информации, че Неймар е изневерил, докато Бруна е била бременна – скандал, за който той по-късно се извини публично. Мави, първото им дете, се роди на 6 октомври 2023 г. в Сао Пауло. След кратка раздяла Неймар и Бруна се събраха отново и посрещнаха втората си дъщеря, Мел, през 2025 г. Сега, през 2026 г., те се готвят за третото си дете.

Женени ли са Неймар и Бруна?

Публичната информация по този въпрос е неясна. Някои медии и последователи описват Бруна като съпруга на Неймар, докато други я наричат негова партньорка. Според бразилски медии, Бруна веднъж е споделила пред последователи, че са женени „на хартия“, но официално публично потвърждение за сватба така и не е имало. Двойката пази някои лични детайли в тайна, докато споделя семейни моменти с огромната си аудитория в социалните мрежи.

Коя е Бруна Бианкарди?

Родена на 15 април 1994 г. в Сао Пауло, Бруна Бианкарди е учила моден бизнес в Universidade Anhembi Morumbi и е изградила кариера в модния маркетинг и електронната търговия. Тя е свързана със семейна марка за сърф облекла, Long Island, и се утвърждава като инфлуенсър още преди връзката ѝ с Неймар да засили международния интерес към нея. Съдържанието ѝ е фокусирано върху мода, красота, пътувания, фитнес, храна и семеен живот. Партньорства с различни брандове и кампании в Инстаграч спомагат за растежа на аудиторията ѝ. Много бразилски медии я представят като самостоятелен инфлуенсър и предприемач, а не просто като партньорка на Неймар.

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