Неймар няма да играе и във втория двубой на Бразилия

Лекувалият травма Неймар няма да вземе участие и във втория мач на Бразилия от Група “C” срещу Хаити. Нападателят ще продължи подготовката си в Ню Джърси, докато съотборниците му ще играят на стадиона във Филаделфия.

Въпреки че наскоро поднови частични тренировки със съотборниците си, той ще пропусне и втория двубой на тима си от групата, който е от 3:30 часа българско време през нощта на петък срещу събота.

Целта е той да достигне възможно най-добра физическа форма за последния мач от груповата фаза срещу Шотландия в нощта на 24 срещу 25 юни.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google