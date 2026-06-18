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Неймар няма да играе и във втория двубой на Бразилия

  • 18 юни 2026 | 18:37
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Лекувалият травма Неймар няма да вземе участие и във втория мач на Бразилия от Група “C” срещу Хаити. Нападателят ще продължи подготовката си в Ню Джърси, докато съотборниците му ще играят на стадиона във Филаделфия.

Въпреки че наскоро поднови частични тренировки със съотборниците си, той ще пропусне и втория двубой на тима си от групата, който е от 3:30 часа българско време през нощта на петък срещу събота.

Целта е той да достигне възможно най-добра физическа форма за последния мач от груповата фаза срещу Шотландия в нощта на 24 срещу 25 юни.

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