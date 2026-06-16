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Национали преминаха функционални тестове в Самоков

  • 16 юни 2026 | 18:11
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Състезателите от мъжкия национален отбор по баскетбол на България преминаха функционални тестове и диагностика в рамките на подготовката си за предстоящия мач срещу Норвегия от предварителните квалификации за ЕвроБаскет 2029. Двубоят ще се състои на 5 юли в "Арена Ботевград".

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Националите водят заниманията си в "Арена СамЕлион" в Самоков, където ще протече първият етап от подготовката, а след това ще се преместят в Ботевград.

Българските баскетболисти се нуждаят от успех с поне 10 точки разлика, за да си гарантират първото място в групата, а с това и продължаване в следващата фаза на квалификациите, след като отстъпиха при гостуването си в Норвегия с 67-76. В другите си два мача в групата до момента съставът, воден от селекционера Любомир Минчев, се наложи два пъти над Армения.

Напред ще се класират водачите в трите групи и най-добрият втори отбор в първия етап на пресявките.

Снимка: БФБаскетбол - Инстаграм

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