Гавалюгов пред Sportal.bg: От дете мечтая да съм в националния отбор, нямам търпение да се уча от Умоджа Гибсън

Един от най-големите ни млади таланти Александър Гавалюгов коментира пред Sportal.bg как се чувства редом до съотборниците си от националния ни отбор, който се подготвя в момента в Самоков за предстоящия важен двубой с Норвегия на 5 юли.

"Добре се чувствам, хубаво е да си новобранец, най-малкия в отбора. Това наистина е една мечта, която винаги съм имал от дете - да бъда в мъжкия национален отбор. Голяма чест е да играя до такива успешни български играчи и треньори. Наистина ще е едно много хубаво изживяване и голям опит за мен.

В отбора има много добра енергия и химия. Всички са добре и приятелски настроени, има много бъзици, много смях, така че тренировките минават доста леко, защото настроението е добро.

Нямам търпение да уча от него (Умоджа Гибсън) всеки ден, да играя срещу него на тренировки, да го разпитвам, да го питам за съвети, неща, които трябва да подобря. Това ще бъдат едни добри 20 дена, в които ще мога да научавам от всеки по нещо", каза Гавалюгов.

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Снимки: Владимир Иванов