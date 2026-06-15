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  3. Националите стартираха подготовка с новия американски гард, ясно е кога идва Везенков

Националите стартираха подготовка с новия американски гард, ясно е кога идва Везенков

  • 15 юни 2026 | 20:10
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Мъжкият национален отбор по баскетбол започна официално подготовка за предстоящия важен мач срещу Норвегия от предварителните квалификации за ЕвроБаскет 2029. Срещата е на 5 юли в “Арена Ботевград”, а “лъвовете” се нуждаят от победа с 10 или повече точки, за да прескочат тази фаза на пресявките.

22 Тренировка на националният отбор по баскетбол

Към състава в Самоков се присъедини и новият американец с български паспорт Умоджа Гибсън, който директно от летището пристигна в “Арена СамЕлион”.

Последни към лагера пък се включиха Андрей Иванов, Цветомир Чернокожев и Кръстомир Михов.

22 Тренировка на националният отбор по баскетбол

Очаква се Иван Алипиев да се включи на по-късен етап, а голямата звезда на българския баскетбол Александър Везенков ще бъде на разположение на Любомир Минчев след 25-ти юни, когато “трикольорите” ще се преместят в Ботевград.

Преди това България ще изиграе две контроли със Северна Македония. Първата проверка е на 21 юни (неделя) в “Арена СамЕлион”, я вторият приятелски двубой е на 25 юни в Северна Македония.

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Снимки: Владимир Иванов

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