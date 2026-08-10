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  4. Собственикът на Панатинайкос заяви, че след пет години вече няма да бъде начело на клуба

Собственикът на Панатинайкос заяви, че след пет години вече няма да бъде начело на клуба

  • 10 авг 2026 | 10:37
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Собственикът на Панатинайкос заяви, че след пет години вече няма да бъде начело на клуба

Собственикът на Панатинайкос Димитрис Янакопулос заяви, че наполовина е извън клуба, разсъждавайки върху дългосрочното си участие в гръцкия отбор в подкаста EuroInsiders, където говори за връзката си с ПАО, огромната отговорност и решимостта му да не оставя същото бреме на децата си.

„Обичам Панатинайкос. Израснал съм в къща, където думата Панатинайкос се появява на всеки десет минути. Но това не беше нещо, с което исках да се занимавам“, коментира Янакопулос.

Той вярва, че е надхвърлил това, което първоначално се е очаквало от него.

„Мисля, че преминах нивото на очакваното. Никога не съм казвал, че ще бъда тук завинаги“, каза още той и добави, че не възнамерява автоматично да прехвърли отговорността за управлението на клуба върху децата си.

„Определено няма да прехвърля задължението на децата си и да бъда в позицията, в която бях през 2012 година“, увери босът на Панатинайкос.

А попитан къде ще бъде след пет години, Димитрис Янакопулос отговори, че ще гледа мачовете по телевизията като фен.

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