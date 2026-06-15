Тренировката на "лъвовете" през обектива на Sportal.bg

Мъжкият национален отбор по баскетбол направи първа официална тренировка в почти пълен състав в "Арена СамЕлион", като на нея се появи и новият американски гард с български паспорт Умоджа Гибсън, а доста от моментите в спортното съоръжение попаднаха в обектива на Sportal.bg.

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Към състава на "лъвовете" се присъединиха още Андрей Иванов, Цветомир Чернокожев и Кръстомир Михов.

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Очаква се за втората част на подготовката, след 25 юни селекционерът Любомир Минчев да може да разчита на голямата звезда на България Александър Везенков, както и на Иван Алипиев.

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Снимки: Владимир Иванов