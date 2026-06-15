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  3. Тренировката на "лъвовете" през обектива на Sportal.bg

Тренировката на "лъвовете" през обектива на Sportal.bg

  • 15 юни 2026 | 22:16
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Мъжкият национален отбор по баскетбол направи първа официална тренировка в почти пълен състав в "Арена СамЕлион", като на нея се появи и новият американски гард с български паспорт Умоджа Гибсън, а доста от моментите в спортното съоръжение попаднаха в обектива на Sportal.bg.

22 Тренировка на националния отбор по баскетбол

Към състава на "лъвовете" се присъединиха още Андрей Иванов, Цветомир Чернокожев и Кръстомир Михов.

22 Тренировка на националния отбор по баскетбол

Очаква се за втората част на подготовката, след 25 юни селекционерът Любомир Минчев да може да разчита на голямата звезда на България Александър Везенков, както и на Иван Алипиев.

22 Тренировка на националния отбор по баскетбол
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Снимки: Владимир Иванов

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