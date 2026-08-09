Определиха групите за Междуконтиненталната купа на ФИБА

Междуконтиненталната купа на ФИБА за първи път в историята ще се проведе в Пекин. Турнирът ще се състои през септември 2026 г. и ще отвори нова глава в 60-годишната история на надпреварата след трите издания в Сингапур.

Форматът на турнира остава непроменен: шест отбора ще бъдат разделени в две групи по трима участници. Победителите от всяка група ще се класират за финала, който ще се играе на 27 септември.

В Група "А" попаднаха победителят в баскетболната Шампионска лига Ритас (Литва), Шанхай Шаркс (Китай) и РССБ Тайгърс (Руанда).

В Група "Б" ще се състезават Бока Хуниорс (Аржентина), Пекин Роял Файтърс (Китай) и сборен отбор на G-лигата (САЩ).

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Снимки: Imago