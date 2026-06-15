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Гавалюгов пита, националите отговарят: Кой ще е голмайсторът на Световното по футбол?

  • 15 юни 2026 | 21:47
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Младата ни баскетболна надежда Александър Гавалюгов хвана микрофона на Sportal.bg, за да анкетира съотборниците си в националния отбор, питайки ги кой ще стане голмайстор на Световното първенство по футбол.

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Йордан Минчев изрази надежда Кристиано Роналдо да спечели този приз, самият Гавалюгов посочи Лионел Меси, а ето кои имена споменаха и част от останалите ни играчи:

Андрей Иванов: Кристиано Роналдо

Кръстомир Михов: Лионел Меси

Мирослав Васов: Лионел Меси

Александър Стоименов: Бруно Фернандеш

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Снимки: Владимир Иванов

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