Гавалюгов пита, националите отговарят: Кой ще е голмайсторът на Световното по футбол?

Младата ни баскетболна надежда Александър Гавалюгов хвана микрофона на Sportal.bg, за да анкетира съотборниците си в националния отбор, питайки ги кой ще стане голмайстор на Световното първенство по футбол.
Везенков и звездите от Евролигата прогнозираха кой ще стане световен шампион
Йордан Минчев изрази надежда Кристиано Роналдо да спечели този приз, самият Гавалюгов посочи Лионел Меси, а ето кои имена споменаха и част от останалите ни играчи:
Андрей Иванов: Кристиано Роналдо
Кръстомир Михов: Лионел Меси
Мирослав Васов: Лионел Меси
Александър Стоименов: Бруно ФернандешДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Владимир Иванов