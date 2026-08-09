Веждата за "балона" в НБА през 2020 година: Всички гледаха към ЛеБрон, той каза - продължаваме

Бившият център-тежко крило на Лос Анджелис Лейкърс Антъни Дейвис разказа подробности за ключова среща, състояла се в "балона" на НБА в Орландо през 2020 г., когато отборите са обсъждали дали да продължат сезона. Според 33-годишната звезда мнението на ЛеБрон Джеймс се е оказало решаващо.

Anthony Davis reveals every team inside the NBA bubble met to decide if they wanted to play or not



Once LeBron James said the Lakers were staying, no other vote mattered



(Via @The_BackyardPod, h/t @cptdankkk) pic.twitter.com/bCUy3E9knh — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) August 9, 2026

"Наистина имахме събрание. Момчетата питаха: "Какво ще правим? Искаме ли да прекратим всичко?". И всички погледи бяха насочени към ЛеБрон", спомня си Дейвис, настоящ играч на Вашингтон Уизардс, който бе с основна заслуга за титлата на "Езерянците" през 2020 година.

"Бяхме заедно в една стая, а срещата се водеше от Си Джей (МакКолъм). Попитаха: "Какво правим?". ЛеБрон каза, че продължаваме. След това нито един друг глас нямаше значение", допълни Веждата.

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Снимки: Gettyimages