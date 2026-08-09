Веждата за "балона" в НБА през 2020 година: Всички гледаха към ЛеБрон, той каза - продължаваме

Бившият център-тежко крило на Лос Анджелис Лейкърс Антъни Дейвис разказа подробности за ключова среща, състояла се в "балона" на НБА в Орландо през 2020 г., когато отборите са обсъждали дали да продължат сезона. Според 33-годишната звезда мнението на ЛеБрон Джеймс се е оказало решаващо.
"Наистина имахме събрание. Момчетата питаха: "Какво ще правим? Искаме ли да прекратим всичко?". И всички погледи бяха насочени към ЛеБрон", спомня си Дейвис, настоящ играч на Вашингтон Уизардс, който бе с основна заслуга за титлата на "Езерянците" през 2020 година.
"Бяхме заедно в една стая, а срещата се водеше от Си Джей (МакКолъм). Попитаха: "Какво правим?". ЛеБрон каза, че продължаваме. След това нито един друг глас нямаше значение", допълни Веждата.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages