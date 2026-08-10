Ето как се плаща на баскетболистите в НБА: Ето колко пари реално ще получи Йокич, когато подпише най-богатия договор с Денвър

Когато следващото лято официално бъде предложен новият договор на Никола Йокич на стойност невероятните 359,5 милиона долара за пет сезона, световната общественост отново ще остане изумена от парите, които печелят най-големите звезди на НБА. Въпреки това, зад тази астрономическа сума, която го поставя на върха на спортната пирамида, се крие изключително сложен финансов и данъчен механизъм.

Заради драстични удръжки, държавни данъци и комисиони, трикратният MVP и най-добър баскетболист на нашето време в крайна сметка получава едва половината от тези пари по личната си сметка. Ето как на практика функционира системата за заплащане в НБА и къде всъщност отиват милионите, които се обявяват в медиите.

Без „на ръка“: Заплатата се изплаща два пъти месечно

Въпреки че в публичното пространство се създава впечатлението, че играчите веднага след подписване на договор получават десетки милиони долари по сметката си, реалността е много по-близка до живота на средностатистическия служител. Звездите от НБА получават заплати чрез класически ведомости с ясно дефиниран календар. Играчите обикновено получават заплата два пъти месечно – на 1-во и 15-то число на месеца, т.е. получават 24 заплати годишно. Плащанията започват в средата на ноември и продължават до октомври на следващата година. Това означава, че Йокич и съотборниците му получават заплата и по време на лятната пауза, когато няма мачове.

Какво се случва при трансфер? Ако играч смени клуб в средата на сезона, договорът му изобщо не се променя. Бившият отбор изплаща пропорционална част от заплатата до деня на трансфера, докато новият клуб автоматично поема останалите задължения по същия график.

На Дончич му излиза скъпо да живее в Лос Анджелис!

Най-голямата част от брутния договор, който се обявява в медиите, отива за данъчни задължения, които в САЩ зависят от няколко различни нива на управление. Федерален данък върху доходите – поради огромните си доходи, играчите от НБА автоматично попадат в най-високия данъчен клас от 37 процента (ефективно от 30% до 35%). Задължителните здравни и социални осигуровки за най-високи доходи възлизат на около 2,35 процента от почти цялата заплата.

Държавен данък: Данъчната ставка зависи от щата, в който играе отборът. Играчите в Тексас или Флорида не плащат държавен данък върху доходите, докато звездите в Калифорния, като Лука Дончич, дават цели 13,3 процента. Денвър Нъгетс на Йокич се намират в Колорадо, където фиксираният държавен данък е около 4,4 процента.

Лигата удържа 10% от всяка заплата

Данъчната система за спортисти в САЩ допълнително се усложнява от правилото, според което играчите не плащат данък само в щата на своя отбор. Всеки път, когато играят гостуващ мач, те реализират доход на тази територия и трябва да платят пропорционална част от данъка на този федерален щат или град въз основа на така наречените „работни дни“ (мачове, тренировки, пътувания...), пише „Ас“. Поради това звездите от НБА всяка година подават данъчни декларации в повече от десет различни американски щата!

Освен държавата, част от парите задържа и самата лига, както и екипът от специалисти, които се грижат за кариерата на играча. Лигата автоматично удържа около 10% от всяка заплата, за да гарантира, че общите приходи от баскетбола се разпределят в съотношение 50:50 между собствениците на клубове и играчите. В края на сезона се прави окончателно изчисление – ако приходите са били по-високи от очакваните, част от парите се връщат на играчите, а ако са били по-ниски, лигата задържа тази сума.

На мениджърите по закон се полагат 4%

Мениджърските агенции по закон вземат до 4 процента от брутната сума на договора, докато допълнителни средства се отделят за финансови съветници, адвокати и данъчни експерти. Също така, определени части от договорите са свързани с индивидуални или отборни успехи (влизане в плейофи, MVP титли...) и те не се изплащат чрез редовни месечни заплати, а едва след проверка на изпълнението на условията в края на сезона.

Когато се сумират всички федерални и държавни данъци, задължителни вноски, гаранционен фонд на лигата и комисиони на мениджъри, общото натоварване върху договора възлиза между 45 и 52%. На практика това означава, че от средно 71,9 милиона долара годишно, колкото ще носи споменатият петгодишен супермаксимален договор от 359,5 милиона, по личната банкова сметка на Никола Йокич в крайна сметка ще постъпват около 34 до 37 милиона долара чиста нетна печалба на сезон. Тоест, около 1,5 милиона долара на всеки две седмици, или около 100 000 долара на ден! Все още става въпрос за баснословна сума, но значително по-малка от тази, която на пръв поглед се появява на заглавните страници.

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