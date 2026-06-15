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  3. Новият национал Умоджа Гибсън пред Sportal.bg: За мен означава много да представям България, ще бъде страхотно да играя с Везенков

Новият национал Умоджа Гибсън пред Sportal.bg: За мен означава много да представям България, ще бъде страхотно да играя с Везенков

  • 15 юни 2026 | 19:49
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Новият гард на националния отбор на България Умоджа Гибсън сподели пред Sportal.bg как се чувства след пристигането си у нас и какво очаква от възможността да представя нашата страна. Той призна, че се вълнува и от възможността да играе това лято с родната суперзвезда в Евролигата Александър Везенков.

България приема в Ботевград на 5 юли Норвегия в решаваща среща от предварителните квалификации за ЕвроБаскет 2029, като "лъвовете" се нуждаят от победа с 10 или повече точки.

22 Тренировка на националният отбор по баскетбол

- Как се чувстваш след пристигането си тук. Какво означава за теб националният отбор на България?

- Да имам възможността да представям държава извън САЩ означава много за мен. Оценявам желанието на треньора да дойда. Такъв човек съм, че ако сложа името си върху нещо, искам да извлека максимума от възможността и съм много признателен.

22 Тренировка на националният отбор по баскетбол

- Какво е усещането да знаеш, че ще играеш с Александър Везенков?

- Страхотно преживяване ще бъде. Още сега виждам, че той е голяма фигура тук. Вярвам, че той е легенда и много се вълнувам от възможността да играя с него това лято. Искам да се докосна до баскетболния му интелект, да разбера какво е да играеш на най-високото ниво в Европа, да доминираш всяка вечер. Чакам това с нетърпение.

22 Тренировка на националният отбор по баскетбол

- Твоите очаквания за мача с Норвегия?

- Единствените очаквания са да вземем победата с повече от 10 точки разлика. Нашият треньор ни подчерта, че иска от нас да спечелим с над 10 точки. В момента е важно да изградя химия с играчите, да се почувствам комфортно около всички, за да можем да спечелим с над 10 точки.

- Какво знаеш за България?

- Не съм много запознат с всичко, искам да понатрупам опит с живота тук, да видя как е и вероятно ще мога да кажа повече след края на лятото.

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Снимки: Владимир Иванов

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