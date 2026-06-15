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  3. Иван Спиров пред Sportal.bg: Мечта е да играя с най-добрия баскетболист в Европа

Иван Спиров пред Sportal.bg: Мечта е да играя с най-добрия баскетболист в Европа

  • 15 юни 2026 | 21:23
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Иван Спиров сподели пред Sportal.bg очакванията си за предстоящата среща на националния ни тим от предварителните квалификации за ЕвроБаскет 2029 с Норвегия в началото на юли.

"Много е нормално да победим Норвегия, затова сме се събрали тук, това е нашата цел, вярвам, че със сигурност ще успеем. Настроението е много хубаво, много ми харесва наистина. Обграден съм от доста добри играчи, мога да трупам опит от тях, доста добри треньори, които ме участ доста. Моето лично представяне няма голямо значение, важното е отборът да спечели и да продължим в следвакщия етап", каза Спиров.

22 Тренировка на националният отбор по баскетбол

"Да играя с Везенков е като една мечта, това е най-добрият играч в Европа, с невероятни успехи. Играем на една позиция, така че ще се радвам да тренирам, да гледам как тренира, как възприема играта, да мога да се уча, да вземам колкото мога от него. Радвам се много, че ще може да бъде тук", добави той.

Цялото интервю с Иван Спиров можете да изгледате във видеото по-долу.

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Снимки: Владимир Иванов

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