Спечелете екип на Везенков от националния отбор в играта на Sportal.bg!

Мъжкият национален отбор по баскетбол излиза срещу Норвегия в решаващ мач от предварителните квалификации за ЕвроБаскет 2029. Срещата е на 5 юли в "Арена Ботевград", а преди това Sportal.bg ви дава възмжност да спечелите екип на голямата звезда на представителния ни тим Александър Везенков.

За да се сдобиете с потника с №41 трябва да отговорите на въпроса от нашето видео в профила на Sportal.bg във Фейсбук, а той е - "С колко точки България трябва да победи Норвегия, за да достигне до следващата фаза на квалификациите за ЕвроБаскет 2029".

Играта ни започва на 16 юни и ще продължи до 30 юни (включително).

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