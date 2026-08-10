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Бен Симънс ще прави лагер с австралийския национален отбор

  • 10 авг 2026 | 10:31
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Бен Симънс ще прави лагер с австралийския национален отбор

Бившият първи избор в драфта на Националната баскетболна асоциация (НБА) Бен Симънс ще участва в лагер на националния отбор на Австралия в Мелбърн през тази седмица, съобщава ESPN.

30-годишният баскетболист, който беше избран под номер 1 от Филаделфия 76ърс през 2016 година, а две години по-късно стана новобранец на годината, пропусна цялата минала кампания в НБА заради контузии. Симънс за последно беше част от състава на Лос Анджелис Клипърс през втората половина на сезон 2024/25, появявайки се в 18 мача от редовния сезон и пет от плейофите.

Асистентът в треньорския щаб на Австралия Дейвид Патрик, който е кръстник на Симънс, заяви, че играчът е възвърнал формата си и затова е бил повикан в лагера на националния отбор. Той също така се надява да бъде част от състава на австралийците за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година. Австралиецът е играл два пъти за родината си през 2013 година, но пропусна трите издания на Игрите оттогава.

Кариерата на Бен Симънс до момента е белязана от контузии и той не е играл повече от 60 мача в рамките на една кампания в НБА от 2018/19, а през последните четири сезона има едва 107 участия.

В деветте години, откакто беше избран в драфта на НБА, Симънс има средни показатели от 13,1 точки, 7,4 борби и 7,2 асистенции на мач с екипите на Филаделфия 76ърс, Бруклин Нетс и ЛА Клипърс, и е трикратен участник в Мача на звездите.

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