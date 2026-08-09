Триумф за националките до 14 години в Словения

Националният отбор на България за момичета до 14 години триумфира на силния турнир Словения Бол. В Словени градец съставът на Радомир Стоянов и Теодора Петрова подчини Полша след 69:57 във финала на надпреварата.

Сияна Георгиева нямаше спиране за България и остави на сметката си 29 точки, 9 борби и 5 откраднати топки. Кристина Бозова допринесе с 20.

Наталия Лавичка бе най-резултатна за Полша с 15 точки.

Съперникът си гарантира двуцифрен аванс и след едно полувреме постави на таблото 34:20 в своя полза. След паузата националките до 14 години изнесоха страхотна трета четвърт, в която лимитираха съперника до 7 точки, отговаряйки с 25 и водени от Сияна Георгива, Кристина Бозова и Силвана Стоянова, стигнаха до обрат за 45:41. В последния период нашите момичета не изпуснаха инициативата и си гарантираха успеха, оформяйки крайното 69:57 в своя полза.

Българският състав приключва турнира с общо 4 победи и само 1 поражение.

Снимка: БФБаскетбол

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