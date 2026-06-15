Любо Минчев обясни пред Sportal.bg как върви подготовката на националите и ситуацията с Милър-Макинтайър

Селекционерът на мъжкия ни национален отбор Любомир Минчев обясни пред Sportal.bg как върви подготовката на представителния ни тим за важния мач от европейските предквалификации с Норвегия на 5 юли в Ботевград и кои играчи ще се включат малко по-късно в тренировъчния процес.

За новия гард Умоджа Гибсън, Везенков и Иван Алипиев:

"От утре лека-полека трябва да се включи, да се активизира. Последните двама, които чакаме, са Иван Алипиев, който снощи завърши първенството и Сашо Везенков, който ще се включи в последната седмица. Това ни е предварителната уговорка с него. Абсолютно нормално, той също завърши сезона скоро. Докато ние играем контролите, той хем малко ще почине, хем после ще поддържа форма, така че ще се включи нормално.

За отсъствието на Коди Милър-Макинтайър:

"Той не завърши сезона поради контузия, която дълго време лекуваше. Ние поддържахме някакъв контакт с него, ясно е, че не е напълно възстановен. По предварителна програма той е трябвало към 1 юли да започне лека-полека да тренира. Нас не ни удовлетворява човек, който не е тренирал няколко месеца да дойде за 2-3 дена и да се включи в отбора. Така че от тази гледна точка той отпадна от състава".

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Цялото интервю с Любомир Минчев можете да изгледате във видеото по-долу.

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Снимки: Владимир Иванов