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Австрия търси първа победа на Световно от 36 години срещу дебютанта Йордания

  • 16 юни 2026 | 22:15
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Австрия излиза срещу абсолютния дебютант Йордания в първи мач за двата отбора от група "J", който ще се играе в Сан Франциско. Двата тима са в компанията още на световния шампион Аржентина и Алжир.

За австрийците мачът е специален, като Вундертимът не се бе класирал на Мондиал от цели 28 години. Съответно пък Австрия няма победа на Световно от 36 години, когато през 1990 г. отборът спечели срещу САЩ с 2:1.

Австрия заслужи мястото си на Световното първенство като победител в квалификационна група “Н”. Там тимът завърши пред Босна и Херцеговина и Румъния, завършвайки само с една загуба и едно равенство. Победа с 10:0 над Сан Марино беше акцентът откъм резултат, а най-важни се оказаха успехите с 2:1 над Босна като гост и с 2:1 над румънците вкъщи. С осем гола се отличи Марко Арнаутович.

Рангник предупреди Австрия да не подценява дебютанта Йордания
Рангник предупреди Австрия да не подценява дебютанта Йордания

Тимът на Ралф Рангник се представи добре и в контролите, като победи последователно други три участника на Мондиал 2026 - Гана с разгромното 5:1, както и Южна Корея и Тунис с по 1:0. Самият селекционер обаче изрично предупреди отбора си срещу подценяване на съперника.

Йордания пък се класира на историческия си първи Мондиал, след като в първата фаза в квалификациите от зона "Азия" завърши с равен брой точки със Саудитска Арабия. След това йорданците бяха изпреварени само от Южна Корея, а по-назад се класираха Ирак, Оман, Палестина и Кувейт. Основен голмайстор на тима в квалификациите бе нападателят Али Олван, който играе за катарския Ал-Саилия. В приятелските срещи обаче отборът натрупа четири поредни мача без победа, включително и две поражения от Швейцария и Колумбия.

И двата тима имаха известни проблеми в навечерието на шампионата. Кристоф Баумгартнер отпадна от състава на Австрия за турнира, а на негово място беше повикан Деян Любичич. За Йордания Ибрахим Сабра се оттегли, а вместо него в отбора влезе Мохамад Абу Гош. Логично двата отбори не са се срещали никога досега.

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