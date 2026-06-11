Австрия извика атакуващ халф на Шалке 04 за заместник на Баумгартнер

Селекционерът на Австрия Ралф Рангник повика Деян Любичич за заместник на Кристоф Баумгартнер, съобщиха от Австрийската футболна асоциация.

Полузащитникът на РБ Лайпциг отпадна от тима, след като получи контузия в бедрото преди победата с 1:0 над Тунис в контрола по-рано този месец.

Рангник първоначално реши да се придържа към състава, който бе селектирал, но впоследствие е предпочел да повика халфа на Шалке 04 Любичич преди старта на турнира в Северна Америка.

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Австрия ще играе първия си мач от група "J" срещу Йордания във вторник, преди да се изправи срещу Аржентина и Алжир.

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Снимки: Gettyimages