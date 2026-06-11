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  3. Австрия извика атакуващ халф на Шалке 04 за заместник на Баумгартнер

Австрия извика атакуващ халф на Шалке 04 за заместник на Баумгартнер

  • 11 юни 2026 | 11:15
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Селекционерът на Австрия Ралф Рангник повика Деян Любичич за заместник на Кристоф Баумгартнер, съобщиха от Австрийската футболна асоциация.

Полузащитникът на РБ Лайпциг отпадна от тима, след като получи контузия в бедрото преди победата с 1:0 над Тунис в контрола по-рано този месец.

Рангник първоначално реши да се придържа към състава, който бе селектирал, но впоследствие е предпочел да повика халфа на Шалке 04 Любичич преди старта на турнира в Северна Америка.

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Австрия ще играе първия си мач от група "J" срещу Йордания във вторник, преди да се изправи срещу Аржентина и Алжир.

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Снимки: Gettyimages

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