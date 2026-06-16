Рангник предупреди Австрия да не подценява дебютанта Йордания

Старши треньорът на Австрия Ралф Рангник е притеснен, че отборът му може да се превърне в поредната европейска нация, която да бъде „изненадана“ от съперник от азиатската конфедерация на Мондиал 2026, ако не успее да покаже най-доброто от себе си срещу дебютанта Йордания във вторник.

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Чехия загуби с 1:2 от Южна Корея миналата седмица, преди Австралия да развали завръщането на Турция на финалите на Световното първенство, като си осигури победа с 2:0. След това Япония завърши наравно 2:2 с Нидерландия в неделя, а фаворитите в група Б от Швейцария бяха неубедителни за 1:1 с Катар, четири години след като страната от Персийския залив отпадна без победа като домакин през 2022 година.

„Видяхме много изненади по време на това Световно първенство. Ако погледнете мачовете и резултатите, имаме 12 равенства и само 6 победи. Нямаше южноамерикански отбор, който да спечели. Предстоящият ни мач срещу Йордания няма да е лесна победа. Ще бъде неудобен противник. Те ще се опитат да ни накарат да вземем инициативата и след това ще се стараят да използват откритите пространства за контраатаки. Това е, което очакваме от тях утре“, каза Рангник пред репортери на стадион „Сан Франциско“, където австрийците се изправят срещу Йордания в първия си мач в сряда от група "J" от 7:00 часа сутринта българско време.

Австрия ще сложи край на 28-годишното си отсъствие от световното първенство две години след окуражаваща серия на Евро 2024, където оглавиха групата си, преди да загубят от Турция на осминафиналите.

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Добрият старт срещу Йордания може да се окаже решителен, ако момчетата на Рангник искат да продължат от трудна група, в която участват още Алжир и шампионът Аржентина. Австрия претърпя удар преди турнира със загубата на централния халф Кристоф Баумгартнер поради контузия в бедрото - играч, който олицетворява агресивната им игра на преса.

Рангник не даде никакви насоки за титулярния си състав, но каза, че се е спрял на 11-те играчи за двубоя с Йордания и че целият му отбор е в добро здравословно състояние. Мачът започва в 21:00 часа местно време. В свежата вечер в района на залива играчите може би няма да има нужда да правят паузи във всяко полувреме за хидратация, но Рангник е техен фен.

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„Това е положително за мен като треньор, защото мога да говоря с футболистите, мога да им дам съвети. Утре на стадиона ще има приблизително 65 000 души. Ще бъде много шумно, така че иначе не мога да стигна до играчите и да говоря с тях. Така че това ще бъде предимство, че отборът може да се прегрупира и да направи корекции, ако е нужно“, каза германецът.

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