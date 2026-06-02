Йордания обяви състава за дебютния си Мондиал, играч на Рен е голямата звезда

Селекционерът на Йордания Джамал Ал-Салами обяви състава на страната за дебютното ѝ участие на Световно първенство по футбол през този месец в Северна Америка.

Мароканският наставник ще разчита основно на нападателя на френския Рен - Муса Ал-Тамари, да изведе тима в група "J". 28-годишният офанзивен футболист има 24 попадения в 91 мача за страната си и е капитан на тима. Негов партньор в нападението ще бъде вторият най-резултатен играч в историята на националния отбор на Йордания - Али Олуан, който се подвизава в първенството на Катар.

إعلان قائمة النشامى لنهائيات كأس العالم 2026



التفاصيل: https://t.co/MBHrn8oX3B#معك_يالنشمي pic.twitter.com/1icvHV3kVs — Jordan FA - الاتحاد الأردني لكرة القدم (@JordanFA) June 2, 2026

В групата са още тимът на Австрия, срещу който Йордания ще излезе за първия си мач на Световни финали на 17 юни в Сан Франциско, както и Алжир и отборът на Аржентина, който ще защитава титлата си от преди четири години в Катар.

Тимът на Ал-Салами ще изиграе приятелски мач на 8 юни срещу Колумбия като част от подготовката си за дебютния си Мондиал.

Състав на Йордания за Мондиал 2026:

Вратари: Язид Абу Лайла (Ал-Хусейн), Абдула Ал-Фахури (Ал-Вехдат), Нур Бани Атиех (Ал-Файсали)

Защитници: Абдула Насиб (Ал-Завраа), Саед Ал-Росан (Ал-Хусейн), Язан Ал-Араб (ФК Сеул), Салим Обейд (Ал-Хусейн), Мохамад Абу Ал-Нади (Селангор), Хосам Абу Ал-Дахаб (Ал-Файсали), Ехсан Хадад (Ал-Хусейн), Анас Бадауи (Ал-Файсали), Моханад Абу Таха (Ал-Куа Ал-Джауия), Мохамад Абу Хашиш (Ал-Карма)

Полузащитници: Нур Ал-Рауабде (Селангор), Низар Ал-Рашдан (Катар СК), Ибрахим Сааде (Ал-Карма), Раджаи Айед (Ал-Хусейн), Амер Джамус (Ал-Завраа), Мохамад Ал-Дауд (Ал-Вехдат)

Нападатели: Муса Ал-Тамари (Рен), Оуда Ал-Фахури (Пирамидс), Махмуд Ал-Марди (Ал-Хусейн), Мохамад Абу Зраик (Раджа Казабланка), Али Олуан (Ал-Сайлия), Ибрахим Сабра (Локомотива Загреб), Али Азайзе (Ал-Шабаб)

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago