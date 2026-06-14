Рангник и Австрия преподписват

Австрия поднови договора на националния селекционер Ралф Рангник, съобщават от футболната федерация на страната. Контрактът на опитния специалист е до Евро 2028.

Първият двубой на австрийците в груповата фаза на Световното първенство в Северна Америка във вторник срещу Йордания.

Рангник отново се размина с Милан

Новият договор обхваща квалификациите за следващия Европейски шампионат и ще бъде автоматично удължен, ако отборът достигне турнира във Великобритания и Република Ирландия. Германският треньор Рангник води Австрия от 2022 г. Той изведе тима до Евро 2024, а сега и до Световно първенство за първи път от Мондиал 1998 насам.

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