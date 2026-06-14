Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Мондиал 2026, преди Бразилия - Мароко
  1. Световно първенство
  2. Австрия
  3. Рангник и Австрия преподписват

Рангник и Австрия преподписват

  • 14 юни 2026 | 00:16
  • 130
  • 0

Австрия поднови договора на националния селекционер Ралф Рангник, съобщават от футболната федерация на страната. Контрактът на опитния специалист е до Евро 2028.

Първият двубой на австрийците в груповата фаза на Световното първенство в Северна Америка във вторник срещу Йордания.

Рангник отново се размина с Милан
Рангник отново се размина с Милан

Новият договор обхваща квалификациите за следващия Европейски шампионат и ще бъде автоматично удължен, ако отборът достигне турнира във Великобритания и Република Ирландия. Германският треньор Рангник води Австрия от 2022 г. Той изведе тима до Евро 2024, а сега и до Световно първенство за първи път от Мондиал 1998 насам.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Късен гол донесе историческа първа точка на Катар на Световно първенство

Късен гол донесе историческа първа точка на Катар на Световно първенство

  • 14 юни 2026 | 00:05
  • 18289
  • 81
Чешки милиардер вече е най-големият акционер в Уест Хам

Чешки милиардер вече е най-големият акционер в Уест Хам

  • 13 юни 2026 | 20:20
  • 2065
  • 0
Отборът на Еквадор се готви здраво за старта

Отборът на Еквадор се готви здраво за старта

  • 13 юни 2026 | 20:01
  • 426
  • 0
От Арсенал работят по привличането на гръцки национал

От Арсенал работят по привличането на гръцки национал

  • 13 юни 2026 | 19:48
  • 2420
  • 1
Сблъсъкът между Австралия и Турция може да даде тласък или да убие мечтите рано в турнира

Сблъсъкът между Австралия и Турция може да даде тласък или да убие мечтите рано в турнира

  • 13 юни 2026 | 19:27
  • 1795
  • 5
Правителството на Гана с официална позиция в подкрепа на Томас Партей след отказаната виза

Правителството на Гана с официална позиция в подкрепа на Томас Партей след отказаната виза

  • 13 юни 2026 | 18:49
  • 1432
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Късен гол донесе историческа първа точка на Катар на Световно първенство

Късен гол донесе историческа първа точка на Катар на Световно първенство

  • 14 юни 2026 | 00:05
  • 18289
  • 81
Съставите на Бразилия и Мароко, Игор Тиаго води атаката на Селесао

Съставите на Бразилия и Мароко, Игор Тиаго води атаката на Селесао

  • 14 юни 2026 | 00:00
  • 2593
  • 6
Саръбоюков с нова победа и рекорд в Инсбрук

Саръбоюков с нова победа и рекорд в Инсбрук

  • 13 юни 2026 | 21:57
  • 25713
  • 6
България със страхотен обрат срещу Аржентина в Лигата на нациите

България със страхотен обрат срещу Аржентина в Лигата на нациите

  • 13 юни 2026 | 23:36
  • 81126
  • 125
Шампиони! Везенков и Олимпиакос увенчаха фантастичния си сезон с още една титла

Шампиони! Везенков и Олимпиакос увенчаха фантастичния си сезон с още една титла

  • 13 юни 2026 | 20:15
  • 37344
  • 55
Късметът се усмихна на Никола Цолов и му донесе подиум в Барселона

Късметът се усмихна на Никола Цолов и му донесе подиум в Барселона

  • 13 юни 2026 | 16:01
  • 37204
  • 28