Рангник обяви състава на Австрия за Мондиал 2026

Селекционерът на Австрия Ралф Рангник обяви имената на 26-имата играчи, на които ще разчита за Световно първенство, на което тимът е в една група с Йордания, Аржентина и Алжир.
Сред избраниците на Рангник няма големи изненади, като треньорът не е пропуснал да изпрати повиквателни на звездите Дейвид Алаба, Конрад Лаймер, Марсел Забитцер и Марко Арнаутович. В състава попадат и младите таланти Карни Чуквуемека и Паул Ванер.
Преди началото на Мондиал 2026 Австрия ще изиграе две контроли, които са срещу Тунис и Гватемала.
СЪСТАВ НА АВСТРИЯ ЗА МОНДИАЛ 2026:
ВРАТАРИ
￼ Александер Шлагер (РБ Залцбург)
￼ Флориан Виегеле (Виктория Пилзен)
￼ Патрик Пентц (Брьондби)
ЗАЩИТНИЦИ
￼ Давид Афенгрюбер (Елче)
￼ Кевин Дансо (Тотнъм)
￼ Филип Мвене (Майнц 05)
￼ Марко Фридъл (Вердер Бремен)
ПОЛУЗАЩИТНИЦИ
￼ Николас Зейвалд (РБ Лайпциг)
￼ Марсел Забитцер (Борусия Дортмунд)
￼ Флориан Грилич (Брага)
￼ Карни Чуквуемека (Борусия Дортмунд)
￼ Кристоф Баумгартнер (РБ Лайпциг)
￼ Конрад Лаймер (Байерн Мюнхен)
￼ Алесандро Шьопф (Волфсбергер)
НАПАДАТЕЛИ
￼ Марко Арнаутович (Цървена звезда)
￼ Саша Калайджич (ЛАСК)
