Рангник обяви състава на Австрия за Мондиал 2026

Селекционерът на Австрия Ралф Рангник обяви имената на 26-имата играчи, на които ще разчита за Световно първенство, на което тимът е в една група с Йордания, Аржентина и Алжир.

Сред избраниците на Рангник няма големи изненади, като треньорът не е пропуснал да изпрати повиквателни на звездите Дейвид Алаба, Конрад Лаймер, Марсел Забитцер и Марко Арнаутович. В състава попадат и младите таланти Карни Чуквуемека и Паул Ванер.

Преди началото на Мондиал 2026 Австрия ще изиграе две контроли, които са срещу Тунис и Гватемала.

СЪСТАВ НА АВСТРИЯ ЗА МОНДИАЛ 2026:

ВРАТАРИ

￼ Александер Шлагер (РБ Залцбург)

￼ Флориан Виегеле (Виктория Пилзен)

￼ Патрик Пентц (Брьондби)

ЗАЩИТНИЦИ

￼ Давид Афенгрюбер (Елче)

￼ Кевин Дансо (Тотнъм)

￼ Щефан Пош (Майнц 05)

￼ Дейвид Алаба (Реал Мадрид)

￼ Филип Лийнхарт (Фрайбург)

￼ Филип Мвене (Майнц 05)

￼ Марко Фридъл (Вердер Бремен)

￼ Александер Прас (Хофенхайм)

￼ Михаел Свобода (Венеция)

ПОЛУЗАЩИТНИЦИ

￼ Ксавер Шлагер (РБ Лайпциг)

￼ Николас Зейвалд (РБ Лайпциг)

￼ Марсел Забитцер (Борусия Дортмунд)

￼ Флориан Грилич (Брага)

￼ Карни Чуквуемека (Борусия Дортмунд)

￼ Романо Шмид (Вердер Бремен)

￼ Кристоф Баумгартнер (РБ Лайпциг)

￼ Конрад Лаймер (Байерн Мюнхен)

￼ Патрик Вимер (Волфсбург)

￼ Паул Ванер (ПСВ Айндховен)

￼ Алесандро Шьопф (Волфсбергер)

НАПАДАТЕЛИ

￼ Марко Арнаутович (Цървена звезда)

￼ Михаел Грегорич (Аугсбург)

￼ Саша Калайджич (ЛАСК)

Снимки: Gettyimages