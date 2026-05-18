Рангник обяви състава на Австрия за Мондиал 2026

  • 18 май 2026 | 18:02
Селекционерът на Австрия Ралф Рангник обяви имената на 26-имата играчи, на които ще разчита за Световно първенство, на което тимът е в една група с Йордания, Аржентина и Алжир.

Сред избраниците на Рангник няма големи изненади, като треньорът не е пропуснал да изпрати повиквателни на звездите Дейвид Алаба, Конрад Лаймер, Марсел Забитцер и Марко Арнаутович. В състава попадат и младите таланти Карни Чуквуемека и Паул Ванер.

Преди началото на Мондиал 2026 Австрия ще изиграе две контроли, които са срещу Тунис и Гватемала.

СЪСТАВ НА АВСТРИЯ ЗА МОНДИАЛ 2026:

ВРАТАРИ

Александер Шлагер (РБ Залцбург)

Флориан Виегеле (Виктория Пилзен)

Патрик Пентц (Брьондби)

ЗАЩИТНИЦИ

Давид Афенгрюбер (Елче)

Кевин Дансо (Тотнъм)

Щефан Пош (Майнц 05)

Дейвид Алаба (Реал Мадрид)

Филип Лийнхарт (Фрайбург)

Филип Мвене (Майнц 05)

Марко Фридъл (Вердер Бремен)

Александер Прас (Хофенхайм)

Михаел Свобода (Венеция)

ПОЛУЗАЩИТНИЦИ

Ксавер Шлагер (РБ Лайпциг)

Николас Зейвалд (РБ Лайпциг)

Марсел Забитцер (Борусия Дортмунд)

Флориан Грилич (Брага)

Карни Чуквуемека (Борусия Дортмунд)

Романо Шмид (Вердер Бремен)

Кристоф Баумгартнер (РБ Лайпциг)

Конрад Лаймер (Байерн Мюнхен)

Патрик Вимер (Волфсбург)

Паул Ванер (ПСВ Айндховен)

Алесандро Шьопф (Волфсбергер)

НАПАДАТЕЛИ

Марко Арнаутович (Цървена звезда)

Михаел Грегорич (Аугсбург)

Саша Калайджич (ЛАСК)

12 дни преди финала ПСЖ обяви какъв е проблемът на Дембеле

Ван Дайк: Салах и Робъртсън не могат да бъдат заменени

Първият съперник на Германия изпя състава за Мондиала

Мексико Сити превръща футбола в изкуство, докато треската около Мондиала превзема столицата

Френският нападател Оливие Жиру влиза в нова роля за Световното първенство

Ендрик се прибра на "Бернабеу" след отличния си наем

11-те на Берое и Септември

Крушарски: Трабантът е готов, макар че предния път го дърпахме с магаре, цесекарите да пият един валериан

11-те на Добруджа и Ботев (Враца)

11-те на Монтана и Спартак (Вн), "ол-ин" за "соколите"

Локомотив (София) 0:0 Славия

Президентът на ПСЖ поздрави Левски и Наско Сираков за титлата

