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  2. Австрия
  3. Контузеният Баумгартнер ще се присъедини към тима на Австрия

Контузеният Баумгартнер ще се присъедини към тима на Австрия

  • 10 юни 2026 | 14:44
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Кристоф Баумгартнер ще се присъедини към австрийския национален отбор по-късно в сряда на Световното първенство, въпреки че пропуска турнира поради контузия.  Германският клуб на Баумгартнер - РБ Лайпциг, заяви, че той ще продължи рехабилитацията си на травма на бедрения мускул, която наложи операция, в лагера на отбора в Санта Барбара, Калифорния.

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Полузащитникът получи контузията по време на загрявката на контролата с Тунис пред Световното първенство, което го извади от турнира от 11 юни до 19 юли в САЩ, Мексико и Канада. РБ Лайпциг заяви, че Баумгартнер иска да бъде с националния отбор, който е удовлетворил молбата му да продължи възстановяването си в САЩ. Той ще бъде под грижите на австрийските лекари в тясно сътрудничество с медицинския щаб на клубния му отбор. Австрия започва Световното първенство във вторник срещу дебютанта Йордания и ще играе също срещу действащия шампион Аржентина и Алжир в груповата фаза. 

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Снимки: Gettyimages

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