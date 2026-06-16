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  3. Сака: С радост ще поема риска да изляза срещу Хърватия

Сака: С радост ще поема риска да изляза срещу Хърватия

  • 16 юни 2026 | 11:02
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Букайо Сака, заяви, че е готов да рискува да играе за Англия срещу Хърватия в първия кръг в група L на футболния Мондиал 2026, въпреки проблемите си с ахилеса. Двубоят е на 17 юни от 23:00 часа българско време в Арлингтън, Тексас (САЩ). Крилото на Арсенал чувства болки, но е категоричен, че е на разположение на мениджъра Томас Тухел за срещата, макар че призна, че не е в оптимална форма.  Заради травмата, която го измъчва още през март, 24-годишният Сака беше принуден да намали игровото си време в края на изминалия сезон, като  последния месец започна само в един мач като титуляр.

Тухел пък през миналата седмица съобщи, че е принуден да ограничи натоварванията на футболиста, тъй като крилото не може да тренира нормално в последователни дни заради контузията. 

"Като играч знам, че е голям риск, особено когато не се чувстваш в оптимална форма. Трябва да вземеш решение дали да не играеш, или да излезеш на терена и да се сблъскаш с очакванията на хората, които искат да те виждат на обичайното ти ниво, тъй като никой не се интересува как се чувстваш, а иска от теб да се представяш максимално добре и да помагаш на отбора. Аз с радост ще поема този риск. Вярвам, че ще се отплати. Със сигурност се чувствам много по-добре в сравнение с март, така че мога да кажа, че съм готов за игра", заяви Сака.

Тухел коментира ситуацията, като заяви, че е "малко вероятно" Сака да може "да започва и да завършва мачовете" заради проблема.

"Не искам да говоря нищо срещу мениджъра. Мога да кажа, че между медицинския щаб на Арсенал и на Англия тече постоянна комуникация от март и състоянието ми се следи много внимателно, което ми помогна да се завърна на терена и да дам каквото мога за отбора. Наистина се чувствам много по-добре и съм на линия",  каза крилото на Арсенал.

Сака очаква да изиграе своя мач номер 50 с националната фланелка. "Желанието ми е да говоря с краката си, с играта си на терена, а не да коментирам какво ми се иска и на какво се надявам. Затова ще кажа само, че очаквам едно страхотно световно първенство за мен", заяви той.

Офанзивният халф смята, че победа над Хърватия в първия мач ще бъде много важна. "Много е важно да започнем позитивно. В Катар (на Мондиал 2022) направихме точно това (б.а. победа с 6:2 в първия мач срещу Иран), започнахме отлично и това ни даде много допълнителна увереност и самочувствие. Но от друга страна една победа на старта не ти гарантира нищо - виждали сме в миналото достатъчно примери, в които отбори започват лошо, но в последствие стигат много далеч, дори до титлата. Все пак нашата единствена цел в сряда е да спечелим, а след това ще се опитаме да надграждаме", каза Сака. 

В група L съперници на Англия са още Гана и Панама.

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Снимки: Imago

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