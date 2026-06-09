Селекционерът на Хърватия: Всички казват, че сме чудо и това е така

Селекционерът на Хърватия Златко Далич даде обширно интервю пред RTL, в което говори по различни теми, свързани с предстоящия Мондиал 2026.

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За първия двубой от турнира срещу Англия

Мачът с Англия ще бъде най-трудният. Откриващият двубой определя целия турнир, както се случи и на предишните две Свеновни първенства. Ще се изправим срещу голям опонент. Англия от години се опитва да достигне върха. Там имат нов селекционер с нови идеи. Ние обаче сме ги разучили добре. Вече знам стартовия ми състав, като контролите ни дадоха много отговори. Не бива да се страхуваме от никого.

🎙️ Zlatko Dalić on England:



"It's our toughest match. The opening game shapes the entire tournament, just like it did at the last two World Cups.



We're facing a great opponent and a great national team. England has been trying to reach the top for years. They have a new manager… pic.twitter.com/g3VHRX4W9T — Croatian Football  (@CroatiaFooty) June 9, 2026

За липсващия златен медал от Световно първенство

За съжаление, два пъти се разминахме със златните медали. И двата пъти бяхме близо, но не сполучихме. Конкуренцията е невероятна, като много страни имат повече налични играчи и по-добра инфраструктура. Въпреки това ние продължаваме да се борим чрез нашия талант, качество и задружност. Всички говорят позитивно за нас и казват, че сме феномен и чудо, което е така.

🎙️ Zlatko Dalić on missing only a gold medal:



"Unfortunately, we lost two finals. We were close both times but didn't succeed. The competition is incredible and many countries have bigger player pools and better infrastructure.



Yet through our talent, quality and unity, we… pic.twitter.com/YnzL8qPQW6 — Croatian Football  (@CroatiaFooty) June 9, 2026

За твърденията, че съставът на Хърватия е застаряващ

От 2018 година насам ни наричат стари, но заедно с Франция и Германия имаме най-много медали през XXI век. Англия не печелила медал от 60 години, а през това време Хърватия взе три. Винаги ни подценяват и казват, че сме приключили, но ние поддържаме отличното си ниво чрез усърден труд, умения и тактика. Много по-трудно е да останеш на върха, отколкото да стигнеш там.

🎙️ Zlatko Dalić on claims that Croatia are an old team:



"They've been saying that since 2018, calling us old, yet together with France and Germany we have the most medals in the 21st century. England haven't won a medal in 60 years, while Croatia have three.



They always… pic.twitter.com/FJkI91When — Croatian Football  (@CroatiaFooty) June 9, 2026

За напрежението около участието на Мондиала

Не изпитвам никакво напрежение. След два медала от Световни първенства и всичко, което сме постигнали, няма никакво напрежение. Не е нужно да се целим в нещо определено. Отиваме на Мондиала, за да се представим добре и да покажем Хърватия в най-добрата възможна светлина. Единственото напрежение, което можем да създадем, идва от самите нас.

🎙️ Zlatko Dalić on pressure and expectations:



"I don't feel any pressure. After two World Cup medals and everything we've achieved, there is no pressure. We don't have to do anything.



We're going to the World Cup to perform well and represent Croatia in the best possible light.… pic.twitter.com/qhUFvhDe9l — Croatian Football  (@CroatiaFooty) June 9, 2026

За класирането на Босна и Херцеговина за Световното първенство

Много се радвам, че Босна и Херцеговина е на Мондиала. Там копираха Хърватия. Създадоха добра атмосфера, намериха подходящия баланс и назначиха селекционер, който взе правилните решения. Самите те казаха, че Хърватия е била техният модел за пример, така че се радвам, че са в турнира. Желая им само успехи.

🎙️ Zlatko Dalić on Bosnia and Herzegovina qualifying for the World Cup:



"I'm very happy that Bosnia and Herzegovina are at the World Cup. They copied Croatia.



They created a good atmosphere, found the right balance and appointed a coach who made the right decisions. They… pic.twitter.com/X2DlTp77mb — Croatian Football  (@CroatiaFooty) June 9, 2026

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Снимки: Gettyimages