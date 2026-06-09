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Селекционерът на Хърватия: Всички казват, че сме чудо и това е така

  • 9 юни 2026 | 17:40
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Селекционерът на Хърватия Златко Далич даде обширно интервю пред RTL, в което говори по различни теми, свързани с предстоящия Мондиал 2026.

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За първия двубой от турнира срещу Англия

Мачът с Англия ще бъде най-трудният. Откриващият двубой определя целия турнир, както се случи и на предишните две Свеновни първенства. Ще се изправим срещу голям опонент. Англия от години се опитва да достигне върха. Там имат нов селекционер с нови идеи. Ние обаче сме ги разучили добре. Вече знам стартовия ми състав, като контролите ни дадоха много отговори. Не бива да се страхуваме от никого.

За липсващия златен медал от Световно първенство

За съжаление, два пъти се разминахме със златните медали. И двата пъти бяхме близо, но не сполучихме. Конкуренцията е невероятна, като много страни имат повече налични играчи и по-добра инфраструктура. Въпреки това ние продължаваме да се борим чрез нашия талант, качество и задружност. Всички говорят позитивно за нас и казват, че сме феномен и чудо, което е така.

За твърденията, че съставът на Хърватия е застаряващ

От 2018 година насам ни наричат стари, но заедно с Франция и Германия имаме най-много медали през XXI век. Англия не печелила медал от 60 години, а през това време Хърватия взе три. Винаги ни подценяват и казват, че сме приключили, но ние поддържаме отличното си ниво чрез усърден труд, умения и тактика. Много по-трудно е да останеш на върха, отколкото да стигнеш там.

За напрежението около участието на Мондиала

Не изпитвам никакво напрежение. След два медала от Световни първенства и всичко, което сме постигнали, няма никакво напрежение. Не е нужно да се целим в нещо определено. Отиваме на Мондиала, за да се представим добре и да покажем Хърватия в най-добрата възможна светлина. Единственото напрежение, което можем да създадем, идва от самите нас.

За класирането на Босна и Херцеговина за Световното първенство

Много се радвам, че Босна и Херцеговина е на Мондиала. Там копираха Хърватия. Създадоха добра атмосфера, намериха подходящия баланс и назначиха селекционер, който взе правилните решения. Самите те казаха, че Хърватия е била техният модел за пример, така че се радвам, че са в турнира. Желая им само успехи.

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Снимки: Gettyimages

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