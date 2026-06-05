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Австрийците вече са в Лос Анджелис

  • 5 юни 2026 | 09:12
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Националният тим на Австрия по футбол пристигна на международното летище в Лос Анджелис, Калифорния, в четвъртък. Тимът ще участва в Световното първенство по футбол и е един от добрите в своята предварителна група, според прогнозите.

Отборът на Ралф Рангник ще продължи подготовката си в Голдън Стейт преди първия си мач от група J срещу Йордания на 16 юни. След това австрийците ще се изправят срещу шампиона Аржентина на 22-ри, а на 27-ми юни те ще играят с Алжир. Основната цел на Австрия е да достигне до елиминационната фаза. Австрия ще участва за първи път на Световно първенство от 1998 година във Франция, когато отпадна след мачовете в груповата фаза.

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