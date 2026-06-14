Рангник коментира провалените преговори с Милан и направи важно уточнение

Селекционерът на Австрия Ралф Рангник коментира новия си договор с националния тим и провалените преговори с Милан, откъдето имаха намерение да го назначат за технически директор. Той потвърди, че колебанията на “росонерите” са попречили за споразумение помежду им, а също така категорично отхвърли твърденията в италианската преса, че е искал цялата спортно-техническа власт в клуба.

Рангник и Австрия преподписват

“Още в самото начало бях казал, че за мен подновяването на договора ми и продължаването на работата ми тук е значимо решение, за което множество фактори изиграха роля. Също така за мен беше много важно да знам, че щабът ми също ще остане. Да, бих могъл да коментирал интереса на Милан, но не мисля, че това е от особено значение в момента. Определено не е тайна, че имаше контакти помежду ни преди три седмици. Тогава бях ясен, че исках и се нуждаех от окончателно решение преди началото на Мондиала. В крайна сметка се оказа, че нямаше яснота от тяхна страна.

Рангник отново се размина с Милан

Не съм чел писанията по вестниците освен тези, които пресаташето ни ми показа. Мога да кажа само, че реагирах на тях с усмивка и лек смях. Не вярвайте на всичко, което четете, особено ако вестникът е италиански. Цялата власт за решенията, изисквания за щаба и така нататък… Никога не е имало изисквания от моя страна в това отношение, въпреки че някои хора се опитаха да го изкарат така”, заяви Рангник на своя пресконференция във връзка с участието на Австрия на Мондиал 2026.

👀 "There was no clarity"

😅 "Don't believe Italian newspapers"



🎙 Rangnick has explained why he rejected #ACMilan's offer and also aimed a jab at Italian media



👉 https://t.co/BgNJLOeHkm pic.twitter.com/vD1oJ8KyyN — SempreMilan (@SempreMilanCom) June 14, 2026

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago