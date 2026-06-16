Саудитският селекционер е доволен от точката срещу Уругвай

Селекционертът на Саудитска Арабия Йоргос Донис заяви, че равенството на неговия тим срещу Уругвай в мача от първия кръг в група "Н" на световното първенство е положителен резултат.

Канонадата на Уругвай стигна само за точка

Той също така изтъкна, че малкото време, което е имал за работа със състава, не му е позволило да изгради по-добра тактическа гъвкавост на тима, която да помогне на азиатците да се справят още по-добре с опитната селекция на южноамериканците. Гръцкият специалист замени Ерве Ренар в края на април и срещу Уругвай днес той направи официален дебют, след като досега беше водил селекцията на Саудитска Арабия само в три контроли преди Мондиал 2026.

"Практически работим заедно от едва три седмици, в които се опитваме да изградим нашия стил на игра, тактическа постановка и да вдигнем духа на отбора. Затова точка срещу отбор като Уругвай е позитивен резултат и ще повиши нашата увереност. Аз все още се опитвам да разбера моя отбор, да опозная по-добре играчите, техните силни и слаби страни. Виждам как те реагират и как се държат при определени ситуации, но съм наясно, че заради недостатъчното време заедно все още не се изградили тази гъвкавост, която е необходима по време на мачовете.

Можем да играем в схеми 4-4-2 или 4-3-2-1, но трябва да можем да преминаваме и в постройка с трима полузащитници или с трима в отбрана, което е необходимо. В момента, за съжаление, това не е е така. Нямаме тази тактическа вариативност. Нужно е повече време, за да я изградим", коментира Донис, цитиран от "Ройтерс".

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Саудитите откриха резултата малко преди почивката, а през второто полувреме бяха принудени основно да се защитават и допуснаха изравняване десет минути преди края. "През първата част добре контролирахме играта, имахме няколко възможности да вкараме, въпреки че те не бяха много чисти. Успяхме да поведем и през второто полувреме беше ясно, че ще се наложи повече да се защитаваме, защото имахме аванс, а съперникът трябваше да търси своите шансове в атака. Нашата цел беше да опазим преднината си, но не успяхме.

След почивката интензитетът ни се позагуби, може би и футболистите се поумориха към края. Приехме съперника твърде дълбоко в нашата половина и бяхме наказани. Не показахме достатъчно увереност, не задържахме добре топката, за да нарушим темпото им. Това позволи на Уругвай да ни притисне пред нашето наказателно поле. За щастие имахме един отличен вратар и доста солидна защита и това ни помогна", каза още Донис.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago