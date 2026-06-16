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Мондиал 2026: Иран - Нова Зеландия
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  3. Биелса е разочарован от равенството

Биелса е разочарован от равенството

  • 16 юни 2026 | 04:37
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Старши треньорът на Уругвай Марсело Биелса изрази мнението си след равенството 1:1 срещу Саудитска Арабия в първия кръг от груповата фаза на Световното първенство. „Небесносините“ стигнаха до изравнителен гол едва в 80-ата минута на срещата с попадение на Максимилиано Араухо.

„Това е съперник, когото трябваше да победим! В определени моменти през първото полувреме отборът ни не беше в мача. Това показва, че не играхме по най-добрия начин, но въпреки това трябваше да спечелим", заяви Биелса.

"Не съм сигурен дали смените промениха развоя на срещата, или имаше други фактори“, каза още ексцентричният специалист.

В следващия си мач от турнира Уругвай ще играе с Кабо Верде на 22 юни, а последният двубой на "урусите" в групата е срещу Испания на 27 юни.

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Снимки: Gettyimages

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