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Мондиал 2026: Иран - Нова Зеландия
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  3. Макси Араухо повтори постижение на Диего Форлан

Макси Араухо повтори постижение на Диего Форлан

  • 16 юни 2026 | 03:29
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Защитникът Максимилиано Араухо се превърна в първия уругвайски футболист от 2002 година насам, който успява да отбележи гол в дебютния си мач на Световно първенство. Преди него последен с такова постижение се отличи легендарният Диего Форлан, който се разписа срещу Сенегал на Мондиал 2002.

Араухо отбеляза гола си в мача от първия кръг на Мондиал 2026 срещу Саудитска Арабия. Срещата завърши при резултат 1:1.

Канонадата на Уругвай стигна само за точка
Канонадата на Уругвай стигна само за точка

След почивката "урусите" отправиха 22 удара. Това е рекорден брой изстрели за едно полувреме в мач от финалите на Световно първенство от 1974 година, когато ГДР нанесе 24 удара срещу Чили.

Във втория кръг от груповата фаза Уругвай ще се изправи срещу Кабо Верде на 22 юни.

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Снимки: Gettyimages

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