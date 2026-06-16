Звездата на Саудитска Арабия: Искаме да побеждаваме, а не просто да участваме

Нападателят на Саудитска Арабия Салем Ал-Даусари коментира равенството 1:1 с Уругвай в първия кръг от груповата фаза на Световното първенство.
„Това е добро начало, но смятам, че заслужавахме победата. Стъпка по стъпка можем да стигнем до елиминациите", каза Ал-Даусари.
Канонадата на Уругвай стигна само за точка
"Дойдохме тук, за да побеждаваме и да стигнем възможно най-далеч, а не просто да участваме“, добави големият лидер на "зелените соколи"
„Надяваме се да поправим грешките си в следващия мач, за да постигнем победа и да се доближим до класиране за следващата фаза“, добави той.
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