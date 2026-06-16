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Звездата на Саудитска Арабия: Искаме да побеждаваме, а не просто да участваме

  • 16 юни 2026 | 05:13
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Нападателят на Саудитска Арабия Салем Ал-Даусари коментира равенството 1:1 с Уругвай в първия кръг от груповата фаза на Световното първенство.

„Това е добро начало, но смятам, че заслужавахме победата. Стъпка по стъпка можем да стигнем до елиминациите", каза Ал-Даусари.

Канонадата на Уругвай стигна само за точка
Канонадата на Уругвай стигна само за точка

"Дойдохме тук, за да побеждаваме и да стигнем възможно най-далеч, а не просто да участваме“, добави големият лидер на "зелените соколи"

„Надяваме се да поправим грешките си в следващия мач, за да постигнем победа и да се доближим до класиране за следващата фаза“, добави той.

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Снимки: Gettyimages

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