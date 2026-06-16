Валверде: През второто полувреме показахме какво можем

Капитанът на Уругвай Федерико Валверде коментира равенството 1:1 със Саудитска Арабия в първия кръг от груповата фаза на Световното първенство. Халфът на Реал Мадрид беше избран за най-добър играч в мача.

„През второто полувреме подобрихме нагласата и интензивността си. Дебютът и вълнението изиграха роля срещу нас. След почивката започнахме да играем по-добре – направихме това, което треньорът изискваше от нас“, заяви Валверде.

Канонадата на Уругвай стигна само за точка

„Като капитан съм доволен от всичко, което отборът направи на терена. Искам да акцентирам върху усилията, които положихме, за да стигнем до равенството. Подкрепата на феновете ни даде много енергия и искам да благодаря на всички, които дойдоха. Ще работим усилено, за да спечелим следващия мач“, добави Валверде.

Във втория кръг Уругвай ще се изправи срещу Кабо Верде в нощта на 22 юни.

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Снимки: Gettyimages