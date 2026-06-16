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Мондиал 2026: Саудитска Арабия - Уругвай
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  3. Муслера постави рекорд навръх 40-ия си рожден ден

Муслера постави рекорд навръх 40-ия си рожден ден

  • 16 юни 2026 | 01:38
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Муслера постави рекорд навръх 40-ия си рожден ден

Вратарят Фернандо Муслера постави впечатляващ рекорд за националния отбор на Уругвай, превръщайки се в най-възрастния играч, представял страната на Световно първенство.

Днес стражът празнува своя 40-и рожден ден. Той започна като титуляр в мача срещу Саудитска Арабия и по този начин записа името си в историята на уругвайския футбол като най-възрастния футболист, играл за тима на световни финали.

Интересен факт е, че Муслера е вече третият вратар, който играе на Мондиал 2026 на възраст над 40 години. Преди него това постигнаха Мануел Нойер и Возиня.

Шанс да се присъединят към тази елитна група имат също Гийермо Очоа и Крейг Гордън.

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Снимки: Gettyimages

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