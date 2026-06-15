Анчелоти: Това беше само първата крачка

Селекционерът на националния отбор на Бразилия Карло Анчелоти коментира представянето на тима си след първия мач от Световното първенство.



В неделя „селесао“ завърши наравно 1:1 с Мароко в откриващия си двубой от груповата фаза на Мондиала.

Ontem demos o primeiro passo na Copa do Mundo. E fizemos isso com a alegria e o orgulho de representar o Brasil. É só o começo. Seguimos trabalhando e olhando para frente. Vamos juntos! pic.twitter.com/NFvtKJwKFs — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) June 15, 2026

„Вчера направихме първата си стъпка на Световното първенство. Направихме я с радост и гордост, че представяме Бразилия. Това е само началото. Продължаваме да работим и гледаме напред с нетърпение. Нека бъдем заедно“, написа Анчелоти в своя профил в "X".

Следващият мач на бразилския тим е на 20 юни срещу Хаити, а на 26 юни предстои сблъсък с Шотландия.

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Снимки: Gettyimages