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  1. Световно първенство
  2. Бразилия
  3. Анчелоти: Това беше само първата крачка

Анчелоти: Това беше само първата крачка

  • 15 юни 2026 | 22:17
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Селекционерът на националния отбор на Бразилия Карло Анчелоти коментира представянето на тима си след първия мач от Световното първенство.

В неделя „селесао“ завърши наравно 1:1 с Мароко в откриващия си двубой от груповата фаза на Мондиала.

„Вчера направихме първата си стъпка на Световното първенство. Направихме я с радост и гордост, че представяме Бразилия. Това е само началото. Продължаваме да работим и гледаме напред с нетърпение. Нека бъдем заедно“, написа Анчелоти в своя профил в "X".

Следващият мач на бразилския тим е на 20 юни срещу Хаити, а на 26 юни предстои сблъсък с Шотландия.

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Снимки: Gettyimages

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