Анчелоти: Това беше само първата крачка

Селекционерът на националния отбор на Бразилия Карло Анчелоти коментира представянето на тима си след първия мач от Световното първенство.
В неделя „селесао“ завърши наравно 1:1 с Мароко в откриващия си двубой от груповата фаза на Мондиала.
„Вчера направихме първата си стъпка на Световното първенство. Направихме я с радост и гордост, че представяме Бразилия. Това е само началото. Продължаваме да работим и гледаме напред с нетърпение. Нека бъдем заедно“, написа Анчелоти в своя профил в "X".
Следващият мач на бразилския тим е на 20 юни срещу Хаити, а на 26 юни предстои сблъсък с Шотландия.
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