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Ван Дайк стана първият играч, който се обяви срещу паузите за хидратация на Световното

  • 15 юни 2026 | 12:42
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Капитанът на Нидерландия Вирджил ван Дайк стана първият играч, който се изказа срещу задължителната пауза за хидратация, въведена от ФИФА за мачовете на Световното първенство. Преди няколко дни Юрген Клоп възропта срещу тези прекъсвания, като изрази мнението, че основната им цел да се даде възможност на телевизиите в тези минути да излъчват скъпоплатени реклами.

Независимо от метеорологичните условия, триминутни почивки за хидратация се използват по средата на всяко полувреме на мачовете по време на турнира.

“Гледах почти всеки мач и не ми харесват особено почивките за хидратация, когато тръгнат рекламите . За хората, които гледат по телевизията, също не е нещо страхотно. Ако наистина е горещо, тогава очевидно има нужда от такава пауза, но това трябва да се разглежда мач за мача. Но мисля, че вече казах достатъчно…”, заяви Ван Дайк, който получи наградата за Играч на мача в двубоя между Нидерландия и Япония.

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