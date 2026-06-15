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Бивши звезди на Нидерландия разкритикуваха Куман за смените

  • 15 юни 2026 | 01:58
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В Нидерландия не спестиха критики към подхода на националния селекционер Роналд Куман в мача с Япония, завършил 2:2. Бившите национали на "лалетата" Вим Кифт, Пиер ван Хойдонк и Рафаел ван дер Ваарт смятат, че смените и дефанзивната тактика на треньора са причините за изпуснатата победа.

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„Не разбрах смените“, заяви Вим Кифт пред NOS, визирайки пускането в игра на Куентин Тимбер, Тюн Копмайнерс и Мемфис Депай, няколко след като "лалетата" поведоха за втори път в двубоя. „С тях Куман сам си навлече изравнителния гол. Начинът, по който той искаше да убие мача, ми се струва доста забележителен", добави той.

Бившият национал Рафаел ван дер Ваарт също отбеляза, че „лалетата“ постепенно навлизат във форма, особено нападателите. „През второто полувреме атаката най-накрая започна да прилича на нещо. Гакпо, Мален и Съмървил играеха все по-добре. Тогава те направиха 2-1 и след това се отдръпнаха. Тогава Куман изведнъж се намеси и започна да играе много дефанзивно. Тогава сам си го навличаш", каза той.

Бившият национал Пиер ван Хойдонк също се съгласи с оценките на двамата. „Ако няма контузии, ми се струва доста странно да се затваряш. Нямаш оръжия, защото той извади цялата скорост от отбора“, допълва бившият футболист. Ван Хойдонк все пак отбеляза, че Куман е искал да поправи собствената си грешка. „Той пусна Броби, защото с Мемфис играехме още по-далеч от тяхното наказателно поле“, завършва той.

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Снимки: Imago

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