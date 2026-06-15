Хаджиме Мориясу: Ценна точка

Селекционерът на Япония Хаджиме Мориясубе по-скоро доволен от равенството 2:2 с Нидерландия в първия мач от група F на Световното първенство. Той похвали играчите си за себераздаването и за това, че до последно не се отказаха в търсенето на равенството, макар на два пъти да изоставаха в резултата.

"Ценна точка, да. Жалко че не успяхме да спечелим. Въпреки, че два пъти изоставахме, играчите не се отказаха - играхме като едно цяло. Бориха се здраво и упорито до самия край и успяха да вземат тази точка", започна Мориясу.

"Има и горчива нотка, но мисля, че това е добър резултат и показахме как трябва да се бори целия отбор. Играхме упорито, търпеливо и бяхме възнаградени за усилията си с този изравнителен гол за 2:2", каза още специалистът.

Той коментира и развитието на мача.

"В защита бяхме добре подредени, в атака постепенно увеличавахме броя на нападенията си, спрямо развитието на мача. Мисля, че футболистите изпълниха точно това, към което се стремяхме и което бяхме подготвили. Условията не бяха лесни, но подкрепата на нашите фенове, даде сили на играчите", допълни японецът.

"Преди мача имаше някои непредвидени обстоятелства. За първи път се усети нашето единство. С правилната нагласа можем да направим много", смята наставникът.

Накрая бе попитан за очакванията му за следваата среща с Тунис.

"За следващия мач искам отново да се подготвим като едно цяло, но този път да вземем победата и трите точки", завърши Хаджиме Мориясу.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages