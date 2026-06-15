Куман: Япония е много силен отбор, но не приемам, че ни вкараха от корнер

Селекционерът на Нидерландия Роналд Куман говори непосредствено след равенството 2:2 с Япония в първата среща за двата тима от Мондиал 2026. „Лалетата“ допуснаха късен изравнителен гол от ъглов удар и не взеха трите точки, макар и на два пъти да повеждаха.

Япония не се даде на Нидерландия в зрелищно надстрелване през второто полувреме

„През първото полувреме срещата може би не бе особено зрелищна, но след почивката нещата се промениха. Това, което те правят обичайно, е да налагат преса, а когато изоставаха в резултата не се предадоха. Жалко е, че допуснахме две попадения, вкарахме на два пъти, но не можахме да задържим преднината си. Не мога да приема, че ни вкараха от корнер, защото не бяхме съобразителни в тази ситуация“, каза Куман след двубоя.

„Резултатът винаги е от огромно значение, Япония е много силен и добър отбор, мога да приема това. Има достатъчно елементи, от които да се извлекат поуки, но могат да се извлекат и положителни неща, не бива да сме недоволни“, добави нидерландският селекционер.

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