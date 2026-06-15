Важен защитник на Нидерландия пострада неприятно

Ян Пол ван Хеке имаше особено нещастен дебют на Световното първенство за националния отбор на Нидерландия. В дуел с Япония на Световното първенство по футбол, в началната фаза той многократно държеше главата си, след като получи силен удар. Защитникът на „Лалетата“ известно време изглеждаше разтърсен. Въпреки това не се наложи да бъде заменен. След мача се виждаха значителни синини.

Ван Хеке показа голяма саможертва в този мач. Рицу Доан се опита да отбележи гол с ножичен удар, но защитникът на Брайтън се изпречи, за да изчисти с глава. Той беше по-бърз от топката и я изби, но при това се контузи. Получи силен удар от Доан в лицето и за кратко изглеждаше разтърсен. Защитникът бързо се изправи, но още минути държеше ръка на лицето си.

Нидерландия дълго време изглеждаше, че върви към победа срещу Япония, но в крайна сметка допусна изравнителен гол в края. Така отборът на селекционера Роналд Куман започна Световното първенство с равенство 2:2. „Лалетата“ в група F продължават да играят срещу Швеция и Тунис. След мача Ван Хеке имаше видимо посинено око, а по време на паузите за освежаване слагаше лед на него.

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Снимки: Gettyimages