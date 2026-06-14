Клоп: Футболът преди беше основно събитие, а сега се превръща във фон на рекламно шоу

Юрген Клоп се изказа много рязко срещу задължителните паузи за охлаждане по време на мачовете от Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Според германеца единствената цел на тези прекъсвания е да се да даде възможност в паузите телевизиите да излъчват скъпоплатени реклами.

“Футболът стана заложник на ръководители, седнали удобно в климатизираните си офиси. Тези почивки се представят като щит за доброто на играчите, благородно оръжие срещу жегата. В действителност не са нищо повече от златен кафез, изграден за спонсорите. Когато виждам играчите да стоят неловко по време на охлаждащите паузи, докато телевизионните таймаути диктуват ритъма на мача, не мога да не запитам: на кого всъщност служи Световното първенство? На привържениците? На играчите? Или на рекламодателите?

Един мач на световно първенство трябва да тече като река. Вместо това ние строим язовирни стени по средата, за да могат да се показват реклами. Това е опасно за духа на играта. Футболът преди беше основното събитие, но сега рискува да се превърне във фонова музика за рекламно шоу”, заяви Клоп.

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Снимки: Imago