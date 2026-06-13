Англичаните се готвят отсега за поне две елиминации с дузпи

Селекционерът на Англия Томас Тухел е предупредил своите играчи, че трябва да са напълно подготвени да минат през изпълнение на дузпи в поне два елиминационни кръга по пътя към мечтаната световна титла. Според “Мирър” аналитиците на “трите лъва” са направили проучване, в които са взели предвид различни аспекти и статистически показатели, за да стигнат до подобна прогноза. Тя е в контекста на факта, че има допълнителен елиминационен кръг заради разширения формат с 48 отбора и е съобразена и с метеорологичните условия, които могат да направят мачовете по-оспорвани и така вероятността за равенство става по-голяма.

“Мирър” твърди, че Тухел е говорил с играчите за това и поради тази причина футболистите вече тренират по-усърдно изпълнение на дузпи в сравнение с други турнири.

Тухел дори призна, че една от причините да вземе Айвън Тони на Световното, е неговата способност да реализира наказателни удари.

В исторически план Англия имаше сериозни проблеми с дузпите, като “трите лъва” отпадаха по подобен начин през 1990-а, 1998-а и 2006-а. “Прокобата” бе развалена през 2018-а, когато англичаните отстраниха Колумбия след изпълнение на наказателни удари. През 2021-ва обаче загубиха финала на Европейското от Италия именно след дузпи.

Тухел набляга много и на другите статични положения по време на тренировките в САЩ, вярвайки че свободните удари и корнерите могат да донесат много ползи на “трите лъва”.

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