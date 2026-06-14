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ФИФА се произнесе относно жълтия картон на Алмирон

  • 14 юни 2026 | 10:58
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Световната футболна федерация ФИФА подкрепя решението да се даде жълт картон на парагвайския национал Мигел Алмирон съгласно актуализираните правила за погрешна самоличност при загубата на неговият отбор с 1:4 от САЩ.

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Съдията Дани Макели първоначално показа жълт картон на американския защитник Тим Рийм за нарушение срещу Алмирон, но това беше прегледано от системата за видеоарбитраж ВАР и отменено, след като повторенията показаха, че парагваецът всъщност е симулирал. Макели спря играта, за да се изгледа ситуацията, и се разбира, че единствената част, която ФИФА смята, че е трябвало да бъде различна, е при подновяването на играта - съдийска топка вместо свободен удар за САЩ.

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Ако главният рефер не беше дал жълт картон на Рийм, инцидентът нямаше да бъде такъв, който ВАР можеше да преразгледа. Съгласно промените, които се прилагат от ФИФА на Световното първенство, видеосистемата може да се намеси в случай на погрешна самоличност, когато „на играч е показан погрешно жълт или червен картон, когато фалът е извършен от друг играч от двата отбора; самото нарушение не може да бъде преразгледано, освен в контекста на погрешна самоличност“.

Съдиите ще се справят с редица промени на тези финали, включително обратно броене при изпълнение на тъч и удари от вратата, ВАР проверки на корнери, времеви ограничения за смени и намеси на видеосистемата при очевидно неправилно отсъдени втори жълти картони.

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