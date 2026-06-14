ФИФА се произнесе относно жълтия картон на Алмирон

Световната футболна федерация ФИФА подкрепя решението да се даде жълт картон на парагвайския национал Мигел Алмирон съгласно актуализираните правила за погрешна самоличност при загубата на неговият отбор с 1:4 от САЩ.

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Съдията Дани Макели първоначално показа жълт картон на американския защитник Тим Рийм за нарушение срещу Алмирон, но това беше прегледано от системата за видеоарбитраж ВАР и отменено, след като повторенията показаха, че парагваецът всъщност е симулирал. Макели спря играта, за да се изгледа ситуацията, и се разбира, че единствената част, която ФИФА смята, че е трябвало да бъде различна, е при подновяването на играта - съдийска топка вместо свободен удар за САЩ.

Историческа първа намеса на ВАР по едно от новите правила

Ако главният рефер не беше дал жълт картон на Рийм, инцидентът нямаше да бъде такъв, който ВАР можеше да преразгледа. Съгласно промените, които се прилагат от ФИФА на Световното първенство, видеосистемата може да се намеси в случай на погрешна самоличност, когато „на играч е показан погрешно жълт или червен картон, когато фалът е извършен от друг играч от двата отбора; самото нарушение не може да бъде преразгледано, освен в контекста на погрешна самоличност“.

VAR may now review two infrequent but potentially match-changing decisions/incidents:

➡️ An incorrect red card resulting from a clearly wrong second yellow card

➡️ A player wrongly being shown a yellow or red card when the offence was committed by another player of either team;… pic.twitter.com/dnbAzZw8EM — The IFAB (@TheIFAB) June 13, 2026

Съдиите ще се справят с редица промени на тези финали, включително обратно броене при изпълнение на тъч и удари от вратата, ВАР проверки на корнери, времеви ограничения за смени и намеси на видеосистемата при очевидно неправилно отсъдени втори жълти картони.

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