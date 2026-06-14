Верен на себе си! Ибрахимович постави на мястото му неадекватен инфлуенсър

Златан Ибрахимович се превърна в център на внимание по време на мач от Мондиал 2026, след като избута популярния стриймър Speed в ефир, докато шведът и друг бивш футболист в лицето на Тиери Анри бяха част от коментарното студио по време на вчерашния мач от група “D” между САЩ и Парагвай.

😅 Speed, Dünya Kupası'nı Portekiz'in kazanacağını söyleyince Zlatan Ibrahimovic elinden mikrofonu aldı ve onu yayından yolladı.pic.twitter.com/sKnwoBdu9y — L'Europe (@leuropefootball) June 13, 2026

Инфлуенсърът, който е известен със скандалното си и невъздържано поведение, за пореден път прекрачи допустимите граници на адекватно присъствие пред камера, и заслужи получи заслужено отношение.

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Освен това причина за гневната реакция на футболната легенда бе и, че Speed опита да го дразни умишлено, посочвайки Португалия и Кристиано Роналдо като фаворити за световната титла.

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Сцената моментално предизвика фурор и не след дълго се превърна в една от най-дискутираните теми в социалната мрежа X.

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