Пепи: Победата над Парагвай поставя отбора на САЩ в добра позиция

Нападателят на националния отбор на САЩ Рикардо Пепи говори след победата с 4:1 над Парагвай в първи мач от група D на Световното първенство по футбол.

„Разбира се, тази победа поставя отбора на САЩ в добра позиция. Тя показва колко много химия има между играчите в този отбор и ние сме готови за следващото изпитание, а също така сме в добро настроение. Имаше фантастична атмосфера за откриването на нашето Световно първенство“, заяви Пепи.

САЩ спечелиха три точки и се изкачиха на първо място, а Парагвай е последен. Вторият мач от тази група, между Австралия и Турция, ще се проведе в неделя, 14 юни.

Световното първенство по футбол ще се проведе в Канада, САЩ и Мексико от 11 юни до 19 юли. Четиридесет и осем отбора ще участват в турнира. Съставите, които завършат на първо и второ място в своите групи, както и първите осем отбора измежду завършилите на трето място, ще се класират за следващата фаза.

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Снимки: Imago