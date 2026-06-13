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Тръмп не бе забелязан на шоуто в Лос Анджелис

  • 13 юни 2026 | 07:14
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Тръмп не бе забелязан на шоуто в Лос Анджелис

Откриването на Мондиал 2026 рано тази сутрин в последната държава домакин на турнира САЩ, която ще изнесе основната тежест по време на форума, очаквано стана притегателен център за много светски личности.

САЩ унищожи Парагвай в най-резултатния мач от старта на Мондиал 2026
САЩ унищожи Парагвай в най-резултатния мач от старта на Мондиал 2026

На мача между САЩ и Парагвай, спечелен от “янките” с 4:1, във ВИП ложите на “СоФи Стейдиъм” в Лос Анджелис, Калифорния, бяха забелязани личности като представителите на семейство Бекъм, Том Круз, Парис Хилтън, Кейти Пери, която бе по време на церемонията, и много други.

Надежда за чудеса и пищно шоу - ето как САЩ посрещна Мондиала
Надежда за чудеса и пищно шоу - ето как САЩ посрещна Мондиала

Очаквано, там бе и президентът на ФИФА Джани Инфантино, но имаше и една голяма липса.

И “кленовите листа” с впечатляващо откриване
И “кленовите листа” с впечатляващо откриване

В ложите не бе забелязан президентът на САЩ Доналд Тръмп, който бе един от големите радетели за организацията на шампионата на планетата в САЩ, както и е известен като един от големите почитатели на спорта сред обществените фигури в Северна Америка.

Вижте най-доброто от откриването на Мондиал 2026
Вижте най-доброто от откриването на Мондиал 2026

Въпреки отсъствието му, националите записаха своя убедителен успех и направиха сериозна заявка, че биха могли този път да стигнат много далеч.

Изразителната победа на САЩ можехте да гледате на bnt.sportal.bg с картина в реално време, където ще може да наблюдавате и всички 104 срещи до края на шампионата на планетата.

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