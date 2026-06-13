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Селекционерът на Парагвай: Световното не е свършило за нас

  • 13 юни 2026 | 08:22
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Селекционерът на Парагвай Густаво Алфаро определи поражението на отбора си с 1:4 от съдомакините САЩ като „много болезнен урок“, казвайки, че играчите му са били надиграни тактически, технически и физически в първия си мач от Световното първенство от 16 години насам. Дългоочакваното завръщане на Парагвай на Мондиал завърши с тежка загуба през изминалата нощ.

„На ветовно първенство трябва да оставите емоциите настрана. Важните са вземането на решения, концентрацията и детайлите“, каза Алфаро пред медиите след загубата на неговия тим в група D.

„Отборът на САЩ спечели абсолютно заслужено. Те ни надиграха тактически, технически и физически“, допълни той.

Алфаро заяви, че поражението показва разликата, която Парагвай трябва да преодолее, ако иска да се конкурира с най-добрите отбори в света.

„Има нива, където организацията в отбрана, решителността и усилията не са достатъчни. Има неща, които все още трябва да направим и да разберем, че те са от съществено значение, ако искаме да продължим напред в това състезание“, коментира селекционерът, цитиран от БТА.

Въпреки че неговите играчи допуснаха четири гола, аржентинецът настоя, че излизането от групата остава постижима цел, твърдейки, че точките, а не головата разлика, ще определят съдбата на Парагвай.

„Трябва да се съсредоточим върху печеленето на точките, от които се нуждаем, за да се класираме. Днес започна Световното първенство. То не свършва днес“, заяви той.

В следващия си мач Парагвай ще се изправи срещу Турция, преди да завърши груповата фаза с двубой срещу Австралия.

„Докато ни остава и една минута на терена, ще продължим да се борим за класиране“, завърши Алфаро.

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