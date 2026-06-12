Гняв на Ботуша след шега на Инфантино: С 64 отбора Италия вероятно ще се класира

Италианската футболна общественост прие на нож шега, която президентът на ФИФА Джани Инфантино си направи с "адзурите". В интервю за бразилска телевизия босът на световната футболна централа се помайтапи, че Италия може да намери място на Мондиал, ако броят на участниците бъде увеличен на 64. Темата е болезнена на Ботуша - "скуадрата" не е участвала на световно първенство от 2014 г.

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"Нека видим какво ще се получи при формат с 48 отбора. Това е голям турнир. Имаше разговори за 64 участника, като целта би била да ангажираме още по-голяма част от футболния свят. Обсъждаше се, но засега нека се насладим на това първо издание. Може би с 64 отбора Италия ще се класира. Можем да стигнем до 228, за да видим какво ще стане", заяви с усмивка шефът на ФИФА.

Реакциите на Апенините не закъсняха, като една тях дойде от депутата от Движение "5 звезди" Гаетано Амато: "Инфантино се изказва в качеството си на президент на световния футбол, той не говори като фен в бар. Ролята му на началник на ФИФА е и благодарение на Италианската футболна федерация - трябва да има баланс, уважение и институционална отговорност.

Ние сме първите, които се срамуваме от упадъка на италианския национален отбор и бедствието, в което се намира италианският футбол. Не ни трябват евтините шеги на Инфантино. Подигравките с Италия са проява на дребнавост - от някой, който трябва да представлява целия световен футбол, включително Италия. Гафовете на "адзурите" са сериозни, но тези на президента на ФИФА са още по-сериозни".

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Снимки: Imago