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Италия излезе с най-младата единайсеторка от повече от век

  • 3 юни 2026 | 23:14
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Италия излезе с най-младата единайсеторка от повече от век

Италия направи нещо историческо в днешния мач срещу Люксембург. Временният селекционер Силвио Балдини пусна на терена стартов състав със средна възраст от 21 години и 354 дни – най-младият от декември 1912 г.

Това е първият от двата мача под ръководството на Балдини, който пое отбора след оставката на Дженаро Гатузо, последвала поражението в плейофите за Световното първенство. Балдини досега водеше състава до 21 години.

В неделя вечер „скуадра адзура“ ще гостува на Гърция, с което ще приключи ангажиментите си за сезон 2025-26. За тези две срещи Балдини реши да повика предимно нови и недоказани играчи, давайки им възможност да покажат своите качества на международно ниво. В резултат на това средната възраст на титулярния състав днес е 21 години и 354 дни.

За последен път „адзурите“ са имали по-млад отбор през декември 1912 г. в приятелски мач срещу Австрия, когато средната възраст е била 21 години и 308 дни.

В цялата група има само четирима футболисти с мачове за мъжкия национален отбор – Джанлуиджи Донарума, Марко Палестра, Николо Пизили и Франческо Пио Еспозито.

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