Тотнъм продаде за 20 милиона защитник без нито един мач за клуба

От Мидълзбро обявиха привличането на бранителя Ашли Филипс от Тотнъм. Сделката може да достигне до внушителната сума от 20 милиона паунда за играч, който четири сезона при “шпорите” не записа нито един мач с екипа на клуба, но първоначално от Боро ще платят едва 7 милиона, а останалата сума е под формата на бонуси.

Вижте емоционалното сбогуване на Ромеро с Тотнъм

Членът на Чемпиъншип пребори конкуренцията на редица тимове, които имаха интерес към Ашли Филипс, който прекара последните два сезона под наем в Стоук и привлече вниманието на доста отбори от второто ниво на местния футбол. Той е подписал договор за пет години с новия си тим.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages